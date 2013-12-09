Есть 1с базовая 8.2 Нужно сохранять только счет либо в ексель, либо в pdf с печатью и подписью.
Программист для интеграции PHP CRM c 1С Бухгалт.
Понимание бух. учета, складского учета
Владение 1С
Представление о php
Порядочность и ответственность.
Возможно сотрудничество на постоянной основе, если вы наши желания сможете воплощать в жизнь
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