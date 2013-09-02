Вакансия 3D-дизайнер(создание 3D архитектурных форм, 3D-презентаций), специалист по обработке фото (Ретушь, Фотошоп и пр.),специалист по работе с видео – всё это - в одном флаконе, т.е. нужен именно универсальный спец.

на постоянную работу в строящийся Этнопарк, с проживанием(все удобства), Место работы – Домодедовский район МО, ЗПП-по собеседованию.Резюме и портфолио работ просьба присылать на email