3D-персонаж

В приложенном файле схематично изображено то, что необходимо смоделировать: буквы Л и М объединены одной ножкой, но на изображении отсутствует объем у букв. На выходе нужно будет: jpg\png с белым или прозрачным фоном, конструкция в серых тонах. Шрифт ...