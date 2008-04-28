Нужно создать несколько вариантов макетов по новой марке стабилизаторов напряжения. Есть исходные фотографии. Указывайте цены и сроки. Обязательно портфолио и опыт.
Игра 3D гонки
!!!!!!!!!ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!!!!!
игра rally Shockwave работающая в Windows browserе.
3d текстуры..
Одна трасса откытая местность(не помещение), одна гоночная машина и водитель против 6 других машин AI.
Часы UI, UI for starting and selecting vehicles/racers, управление UI, радар HUD (показывает трассу и другие машины)
Звук
База данных для рекордов.
One timed stage with 9 more consecutive races...
Behind the Car view. (space for branded textures on hood, side doors, bumbers and trunk.
Keyboard controls
тоесть игра целиком, моделинг+программирование!
нужен дизайнер с прекрасным знанием английского языка!
игра для американского сайта!
дополнительные дитали+подобные скрины пришлю по e-mail
ОТПИСЫВАТЬСЯ !!ТОЛЬКО!! ЗНАЮЩИМ ЛЮДЯМ!!
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ!
НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ КАК МОЖНО БЫСТРЕЕ!
Я ПЛАЧУ ХОРОШО И ВОВРЕМЯ НО НЕ ПЛАЧУ ЗА ВАШИ ОБЕЩАНИЯ И ДОБРОЕ СЛОВО!!
ДЕНЬГИ ПОЛУЧИТЕ ТОГДА И !!!!ТОЛЬКО!!!! ТОГДА КОГДА Я УВИЖУ РЕЗУЛЬТАТЫ ВАШЕЙ РАБОТЫ(СКРИНЫ И Т.Д.)- ЭТО БУДЕТ 50% СУММЫ, ОСТАЛЬНОЕ ПОЛУЧИТЕ КАК ТОЛЬКО Я ПОЛУЧУ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ФАЙЛЫ!
РАБОТАТЬ БУДУ С ЧЕЛОВЕКОМ С НАИЛУЧШИМ ПОРТФОЛИО + С ХОРОШИМ СООТНОШЕНИЕМ :
НИЗКАЯ ЦЕНА+КРОТЧАЙШИЕ СРОКИ!
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