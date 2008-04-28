Игра 3D гонки

!!!!!!!!!ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!!!!!

игра rally Shockwave работающая в Windows browserе.

3d текстуры..

Одна трасса откытая местность(не помещение), одна гоночная машина и водитель против 6 других машин AI.

Часы UI, UI for starting and selecting vehicles/racers, управление UI, радар HUD (показывает трассу и другие машины)

Звук

База данных для рекордов.

One timed stage with 9 more consecutive races...

Behind the Car view. (space for branded textures on hood, side doors, bumbers and trunk.

Keyboard controls

тоесть игра целиком, моделинг+программирование!

нужен дизайнер с прекрасным знанием английского языка!

игра для американского сайта!

дополнительные дитали+подобные скрины пришлю по e-mail

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