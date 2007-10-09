Нарисовать точную копию монеты

3D-графикаЗавершен6 заявок281 просмотр
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нужно нарисовать точную копию 1 гривны старого образца, сделать её в золотом цвете

в прилагаемом файле очень грубо, но понять можно с какой стороны на неё нужно смотреть

482-184-416

16 лет назад
Lexuss
Украина
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
10 отзывов(-1)
Выбранные исполнители
JRS
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад
Отличный 3D иллюстратор. К работе отнёсся серьёзно, выполнил качественно и в короткие сроки. Всем рекомендую.
Отличный заказчик..Всем советую
FaradayStudio
Сергей 
31 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад
$35
1 день
К поставленной задаче подошел с профессионализмом. Необходимую задачу выполнил в кратчайшие сроки. Рекомендую всем.
Задача чётко поставлена, оплата своевременно
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