Нужно сделать в 3д или нарисовать

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Закрыт30 заявок524 просмотра

Здравствуйте, нужно сделать в 3д такого робота или сделать иллюстрацию робота.

Пишите цену и срок и по какой технологии будете делать?

15 лет назад
egorfedorov
Егор 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
27 отзывов(-3)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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