Смоделировать ногу робота!

$30
3D-графикаЗавершен10 заявок383 просмотра
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Пример есть нужен! В приложении пример, нужна почти такая же, только по качественне! Нога нужно чтобы ровно стояла, а не как щас косолапая. Цвета такие же с красными вставками!

Спасибо за внимание жду!

16 лет назад
SpaiS
35 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
FaradayStudio
Сергей 
31 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад
$30
1 день
Отличный моделлер! Справился очень быстро, прям метеор и сделал то, что было нужно!!! Буду обязательно по возможности сотрудничать!
Очень доволен сотрудничеством с этим человеком. Рекомендую
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