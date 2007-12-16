нужно нарисовать точную копию 1 гривны старого образца, сделать её в золотом цвете в прилагаемом файле очень грубо, но понять можно с какой стороны на неё нужно смотреть 482-184-416
Визуализация концепта интерьера ресторана быстрого питания
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Мы ищем специалиста по визуализации ( моделинг & рендеринг ) интерьеров, чтобы создать концепцию интерьера ресторана быстрого питания, по нашим эскизам. Модели стульев, столов и т.д. допустимо брать из библиотек.
При ответе, просьба указывать номер ICQ.
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