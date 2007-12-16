Визуализация концепта интерьера ресторана быстрого питания

$100
3D-графикаЗавершен10 заявок315 просмотров
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Добрый день!

Мы ищем специалиста по визуализации ( моделинг & рендеринг ) интерьеров, чтобы создать концепцию интерьера ресторана быстрого питания, по нашим эскизам. Модели стульев, столов и т.д. допустимо брать из библиотек.

При ответе, просьба указывать номер ICQ.

16 лет назад
Robert2007
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
Freiheit
38 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад
Одним словом молодец! Всё сделал очень быстро, качественно и профессионально! Приятно с такими людьми работать!
Отличный заказчик! Великолепно знает техническую часть работ, если что, даже помогает подготовить итоговый вариант. Умеет отлично моделировать и текстурировать. Исполнительный, даёт четкие инструкции, и что самое главное: минимум дальнейших переделок ;) С этим заказчиком приятно работать, советую всем!
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