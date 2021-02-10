Создать конфигуратор + 3D

$500
3D-графикаЗакрыт3 заявки493 просмотра
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Необходимо нарисовать конфигуратор. Выбор цвета модели. Приборная панель смена приборов, большое количество наименований. Если ранее выполняли подобную работу кидайте ссылку. Стоимость задания обсуждаема.

3 года назад
jonson4444
38 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
OFY
23 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
20 дней назад
3 года назад
$500
28 дней
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