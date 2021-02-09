Нарисовать 3D модель головы с шеей симпатичной девушки

3D-графикаЗакрыт5 заявок649 просмотров
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Сам файл 3D модели не нужен, нужны jpeg/png с разных ракурсов. Модель не должна быть скачана с интернета, только эксклюзив. Пример в прикрепленной картинке.

3 года назад
guest_1612858813056
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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