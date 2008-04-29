Необходимо собрать всю информацию по работающим проектам и реально реализованным системам, описанным в проекте: http://www.weblancer.net/projects/50655.html Возможно, составить бизнес-план. 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Необходимо создать ...
Небольшие исследования
Требуется специалист, умеющий быстро обрабатывать информацию из интернета и составлять небольшие отчеты. Оплата 500 руб. 10 стр. текста.
Оплата гарантируется.
Знание англ. яз. приветствуется.
При заинтересованности, высылайте примеры ваших работ. Без видения, что вы умеете делать, а не то, что вы окончили, работа не предоставляется.
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