Небольшие исследования

Нужна сравнительная характеристика 3-х самых популярных международных «блоговых» ресурсов. 1. От регистрации (что вводим и сколько полей) до сравнения по параметрам - это есть, этого нет. Отличительные особенности и т.д. Плюсы, минусы. ...