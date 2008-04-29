Небольшие исследования

  1. Биржа фриланса
  2. Анализ рынка
Закрыт4 заявки313 просмотров

Требуется специалист, умеющий быстро обрабатывать информацию из интернета и составлять небольшие отчеты. Оплата 500 руб. 10 стр. текста.

Оплата гарантируется.

Знание англ. яз. приветствуется.

При заинтересованности, высылайте примеры ваших работ. Без видения, что вы умеете делать, а не то, что вы окончили, работа не предоставляется.

17 лет назад
CTV
59 лет
17 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Собрать информацию по работающим проектам

    Необходимо собрать всю информацию по работающим проектам и реально реализованным системам, описанным в проекте: http://www.weblancer.net/projects/50655.html Возможно, составить бизнес-план. 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Необходимо создать ...

    HTMLLinux
    Анализ рынка3 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Аналитика. Спрос на зарубежную недвижимость. РФ/М.

    $1000

    Требуется подготовка максимально-объективной статьи-отчёта-аналитики о состоянии спроса на зарубежную недвижимость среди потенциальных покупателей в Московском регионе. Страны, средний бюджет, потенциал спроса в перспективе, текущий спрос, факторы, влияющие на спрос. ...

    Анализ рынка4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Горнолыжная индустрия России

    Анализ рынка всех поставщиков всех услуг для горнолыжных курортов и всесезонных комплексов в Российской Федерации: проектирование, строительство, оборудование, сервис и т.д.

    Анализ рынка11 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Маркетинговое исследование

    $200

    Надо провести Маркетинговое исследования, для online проекта по РБ (Беларуси) Надо подготовить информацию: определить потенциальный объем рынка оценить шансы на данном рынке и избежать неоправданных потерь определить ...

    Анализ рынка1 заявка
    Закрыт
    17 лет назад

  • Анализ рынка браузерных онлайн игр

    $250

    Интересует анализ рынков: 1. Браузерных онлайн игр 2. Разработки браузерных онлайн игр Анализ должен быть выполнен в виде полноценного обзора всех игроков, Мирового и Российского рынков. Цитаты, ссылки на конкретные ...

    Анализ рынка1 заявка
    Закрыт
    17 лет назад

  • Бизнес план коттеджного поселка

    Нужен максимально подробный образец бизнес плана по строительству коттеджного поселка. Желательно с макетами договоров с подрядчиками и прочими структурами, которые причастны в той или иной степени к строительству данного поселка.

    Анализ рынка3 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Бизнес-план

    Составление бизнес-плана про производству и продаже лечебной косметики и биологически-активных добавок

    Анализ рынка1 заявка
    Закрыт
    17 лет назад

  • Для профессиональных блоггеров

    Нужна сравнительная характеристика 3-х самых популярных международных «блоговых» ресурсов. 1. От регистрации (что вводим и сколько полей) до сравнения по параметрам - это есть, этого нет. Отличительные особенности и т.д. Плюсы, минусы. ...

    Анализ рынка2 исполнителя
    Завершен
    17 лет назад