Flash-картинка с ссылками

АнимацияЗавершен4 заявки179 просмотров
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Необходимо создать флеш-картинку, при наведении мышкой по определенным участкам которой (по зеленым точкам) появлялись бы сноски в виде ссылок. Как это должно выглядеть - указано в прикрепленном pdf-файле. Исходная картинка имеется. Сделать желательно срочно.

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11 лет назад
Helloween20
Рустем 
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
Shaman_V
Андрей 
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$50
1 день
Быстро и качественно выполнил работу, результатом очень доволен. Рекомендую!
Рад был сотрудничеству!
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