Нужно оживить логотип на сайте

АнимацияЗавершен4 заявки181 просмотр
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Логотип в виде лошадки с крыльями. Его необходимо сделать живым и красивым. Логотип имеется только в corele.

Размер логтипа 463 х 94 - Лошадка, а справа надпись РЕГИСТРАТОР

11 лет назад
catalogvn
Валерий 
46 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
taranenko
Виталий 
49 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$50
3 дня
Работа была выполнена быстро в срок. Все дизайнерские моменты продуманы до мельчайших деталей. Флеш - это его конёк! :) Одним словом профи!
Прекрасный заказчик - ясное понимание, что нужно, чётко формулирует задачу, хорошее чувство вкуса. И главное: ДОСТОЙНАЯ ОПЛАТА. Буду рад ещё поработать вместе.
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