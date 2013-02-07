Переделать кнопки и добавить анимацию в них

Добрый день всем! Необходимо сделать 3D анимацию нового логотипа компании в CINEMA 4D Логотип: http://freepaint.ru/files/logonewmayp.png Хронометраж анимации: 4 секунды Вот старая анимация логотипа (первые 4 секунды): http://www.youtube.com/watch?v=OHwwLMAXHPI Нужно сделать не хуже ее! доп. контакт: [email protected]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо перерисовать существующую кнопку и добавить анимацию (просто сменяющие друг друга надписи,ничего сложного).
Кнопок несколько,но они однотипные,в разных цветах.То есть можно на примере одной утверждённой делать остальные.
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