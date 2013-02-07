Переделать кнопки и добавить анимацию в них

АнимацияЗакрыт8 заявок166 просмотров
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Необходимо перерисовать существующую кнопку и добавить анимацию (просто сменяющие друг друга надписи,ничего сложного).

Кнопок несколько,но они однотипные,в разных цветах.То есть можно на примере одной утверждённой делать остальные.

11 лет назад
ilshat1986
Ильшат 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 часов назад
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