Flash Training Course

Необходимо создать тренинг курс на flash по готовому web приложению. Поддержка 4-х языков.

Графические элементы предоставляем мы в формате Adobe Illustrator.

use cases или action sequences, по которым и делаются ролики уроков также предоставляем мы.

Доступ к web приложению 24\7, технический специалист в Киеве, способный ответить на любые вопросы по приложению на русском доступен с 10-18 Пн-Пт

Более детальное описание того, что должно быть сделано в приложении