Из видео во флеш

Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры! Для проекта нужен авторский анимированный персонаж, этакий домовой Кузя.Он должен уметь: входить и выходить в дверь (появляться и исчезать), чесать затылок, садиться и болтать ногами, смотреть по сторонам и еще некоторые ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется выполнить следующую задачу:
есть видеоролик (16 секунд) - движение человека на контрастном фоне (белая стена).
Требуется покадрово превратить запись во флеш с дополнительной обработкой.
Вытравить человека в силуэт (однотонный), подкрасить его в оттенок, выделить контур (если получится).
В итоге - все будет (мы сами можем доработать) в стиле шапки нашего сайта: http://bctriumph.ru/
Флеш нужен покадровый, чтобы можно было добавить фон.
18 мегов:
http://bctriumph.ru/MOV002.mpg
фрагменты - в секундах:
01-12 - активное движение
12-14 - просто ведение
29-31 - бросок
Предложения или альтернативы просьба дублировать на:
dimitri на zvezdafitnes.ru
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