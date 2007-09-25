Из видео во флеш

АнимацияЗакрыт9 заявок265 просмотров
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Требуется выполнить следующую задачу:

есть видеоролик (16 секунд) - движение человека на контрастном фоне (белая стена).

Требуется покадрово превратить запись во флеш с дополнительной обработкой.

Вытравить человека в силуэт (однотонный), подкрасить его в оттенок, выделить контур (если получится).

В итоге - все будет (мы сами можем доработать) в стиле шапки нашего сайта: http://bctriumph.ru/

Флеш нужен покадровый, чтобы можно было добавить фон.

18 мегов:

http://bctriumph.ru/MOV002.mpg

фрагменты - в секундах:

01-12 - активное движение

12-14 - просто ведение

29-31 - бросок

Предложения или альтернативы просьба дублировать на:

dimitri на zvezdafitnes.ru

16 лет назад
zvezdafitnes
Гость 
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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