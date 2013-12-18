Нанести текст на статическую открытку к Н.Г

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Завершен11 заявок156 просмотров

Требуется нанести:

1) текст (имеется написанный)

2) логотип (пока обсуждается)

на готовую открытку (см.вложение)

Просьба сразу указывать стоимость и сроки.

11 лет назад
maxxxos
41 год
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

7onof
38 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
91 отзыв(-2)
11 лет назад
$10
1 день
Оперативно ознакомился с материалом, предоставил в течении суток 8 возможных вариантов! Работу выполним качественно без "сучка и задоринки" по весьма приемлемой цене. Спасибо огромное! Советую!
Александр - отличный заказчик, четко поставленные задачи, быстрая оплата, культурное общение. Идеальный заказчик во всех смыслах!

Заявки фрилансеров

7onof
38 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
91 отзыв(-2)
11 лет назад