Нужно вставить готовый флеш файл в письмо

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Завершен1 заявка149 просмотров

Нужно вставить готовый флеш файл(открытку) в письмо, для отправки по эл. Почте

11 лет назад
D-A-S
Иван 
42 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

SkayDemon
38 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$20
1 день
Спасибо огромное, проделал огромную работу, все качественно и в срок, по итогу сделал больше чем обещал! Обязательно обращусь еще раз!
Отличный работодатель, всем советую. Гарантированная оплата, адекватные требования. С этим человеком приятно сотрудничать и без риска можно отправлять проекты выполненной работы так как деньги гарантировано вам выплатят. Надеюсь и на дальнейшее сотрудничество.

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SkayDemon
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11 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад

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