Нужно вставить готовый флеш файл в письмо

Отличный работодатель, всем советую. Гарантированная оплата, адекватные требования. С этим человеком приятно сотрудничать и без риска можно отправлять проекты выполненной работы так как деньги гарантировано вам выплатят. Надеюсь и на дальнейшее сотрудничество.