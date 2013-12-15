Нарисовать флешку

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Завершен5 заявок269 просмотров

Здравствуйте! Нужно создать анимацию во флеше - летающие кубики, сами кубики я скину, нужно заставить их "летать". Стоимость и срок.

11 лет назад
notitle222
Михаил 
33 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

SkayDemon
38 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$3
1 день
Все отлично! Всем советую данного исполнителя, очень порадовал порядок работы и ответственность исполнителя! Все было сделано точно как и хотелось, в установленные сроки! Спасибо за сотрудничество! Уверен, что и в дальнейшем буду к вам обращаться!
Отличный и надежный заказчик. Порадовали: - четкая постановка задач; - гарантированная и быстрая оплата. Рекомендую. С этим человеком приятно и надежно работать!

Заявки фрилансеров

SkayDemon
38 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Создание гиф анимационного баннера из статичного

    $50

    Имеется баннер (в приложенном файле logo-animatedbda83.gif ) Требуется отрисовать качественную анимацию по сценарию описанному ниже: 1.текст "golden-fishka": изредка по тексту пробегает лучик блеска - перелив (пример в приложенном баннере primer.gif) ...

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Шапка сайта

    Надо нарисовать анимированную шапку сайта. Цвета черные, красные (с вариациями). Тематика - Япония, манга, анимэ. Примеры работ и желаемую оплату просьба сразу указывать.

    Анимация4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Анимация на flash

    Нужно сделать кнопку на Flash. Информация о кнопке: машина такси на которой мигает онлайн заказ, после клика она уезжает. Указывайте цену и сроки, оплата через Веб Мани!

    Анимация1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Моделинг мебели

    $30

    моделинг классической мебели для спальни по размерам и картинкам с сайта продавца

    Анимация5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработать флеш анимацию.

    Нужно разработать флеш анимацию, которую потом перегнать в скринсейвер. Первый кадр, появление текста и первой порции шариков http://clip2net.com/s/6mYXUg Второй кадр, количество шариков увеличевается http://clip2net.com/s/6mZ0Cg и т.д. http://clip2net.com/s/6mZ1HZ , http://clip2net.com/s/6mZ2h6 ...

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Оптимизация флеш

    $20

    Требования к баннерам 1. Размер — , 240x400, . 2. Вес файла — для баннеров 240x400 не должен превышать 35 Кб, . 3. Формат файла — SWF (Flash версии 8.0). ...

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Сделать анимацию шапки.

    Есть шапка. Фото прикладываю. Функционал должен быть такой: при нажатии мыши огни должны загораться, при повторном нажатии огни должны гаснуть

    Анимация8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Презентационный ролик об услуге

    $1000

    Приветствую всех читающих, Нашей компании нужен презентационный ролик касающийся услуги "Золотая Гарантия". Сама услуга платная и является дополнением к обычной гарантии выдаваемой производителем. Все эти дополнения сделаны для покупателей и ...

    Анимация15 заявок
    Закрыт
    11 лет назад