Нарисовать флешку

Все отлично! Всем советую данного исполнителя, очень порадовал порядок работы и ответственность исполнителя! Все было сделано точно как и хотелось, в установленные сроки! Спасибо за сотрудничество! Уверен, что и в дальнейшем буду к вам обращаться!