Имеется баннер (в приложенном файле logo-animatedbda83.gif ) Требуется отрисовать качественную анимацию по сценарию описанному ниже: 1.текст "golden-fishka": изредка по тексту пробегает лучик блеска - перелив (пример в приложенном баннере primer.gif) ...
Нарисовать флешку
Здравствуйте! Нужно создать анимацию во флеше - летающие кубики, сами кубики я скину, нужно заставить их "летать". Стоимость и срок.
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