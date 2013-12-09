Надо сделать новый эффектный слайдер для http://kbm-group.ru. Сайт сделан на WP-шаблоне U-Design от Themeforest. Используя возможности Revolution Slider, который имеется в теме, надо сделать новый. Он должен рекламировать быстровозводимые здания, поэтому должны быть картинки ...
Презентационный ролик об услуге
Приветствую всех читающих,
Нашей компании нужен презентационный ролик касающийся услуги "Золотая Гарантия".
Сама услуга платная и является дополнением к обычной гарантии выдаваемой производителем. Все эти дополнения сделаны для покупателей и являются своего рода страховкой при поломках вызванных самими покупателями.
Полностью об услуге я вышлю непосредственно исполнителю. Что нужно будет:
- расписать "сценарий" для ролика, где будет сделан акцент на преимуществах Золотой Гарантии
- после утверждения сценария собрать сам ролик
Тема ролика может быть какая угодно, все что нужно, чтоб он смотрелся легко (так как мы предполагаем его трансляцию также по ТВ), был недвусмысленным и доступен для понимая средним пользователем.
Задание размещено сразу в двух категориях по той причине, что мы рассмотрим оба варианта изготовления. Анимация либо видеосъемка с монтажем.
Бюджет будем обговаривать отдельно, так он будет зависеть от многих факторов.
Всем удачи, жду предложений
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