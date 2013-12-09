Презентационный ролик об услуге

Приветствую всех читающих,

Нашей компании нужен презентационный ролик касающийся услуги "Золотая Гарантия".

Сама услуга платная и является дополнением к обычной гарантии выдаваемой производителем. Все эти дополнения сделаны для покупателей и являются своего рода страховкой при поломках вызванных самими покупателями.

Полностью об услуге я вышлю непосредственно исполнителю. Что нужно будет:

- расписать "сценарий" для ролика, где будет сделан акцент на преимуществах Золотой Гарантии

- после утверждения сценария собрать сам ролик

Тема ролика может быть какая угодно, все что нужно, чтоб он смотрелся легко (так как мы предполагаем его трансляцию также по ТВ), был недвусмысленным и доступен для понимая средним пользователем.

Задание размещено сразу в двух категориях по той причине, что мы рассмотрим оба варианта изготовления. Анимация либо видеосъемка с монтажем.

Бюджет будем обговаривать отдельно, так он будет зависеть от многих факторов.

Всем удачи, жду предложений