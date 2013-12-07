есть подобный готовый продукт здесь: http://yadi.sk/d/jxi9-a_RE2PE6 (весит 380 мег, слабонервным не качать :) ) дизайн там страшный, на него внимание не обращаем. делаем оболочку (красивую, понятную детям), которая подгружает ...
Разработка мультипликационного ролика
требуется создать анимированный флэш ролик
делать надо наверное mp4 чтобы на планшетах тоже проигрывался
немного теории:
компания открывает call центр для решения срочных бытовых проблем:
Допустим, у дома прорвало кран. Сразу мысль звонить знакомым сантехникам или брать телефон у знакомых - чтобы четко знать что сделают качественно, с гарантией. А если таковых нет? - придется листать газету или рыться в интернете. Кто приедет - неизвестно, как сделают - тоже вопрос.
минусы:
- потеря времени
- покупаем кота в мешке
плюсы колл центра:
- оперативное решение любой проблемы за 4-7 минут
- гарантированное качество оказания услуги
сами услуги разнообразные - вызов грузчиков, сантехников, нанять няню и т.д.
это все нужно отразить в 15-секундном анимационном ролике
желательно предложить несколько вариантов сценария и его реализации на выбор заказчику.
один из вариантов ролика такой:
комната, у человечка проблема - прорвало кран.
экран делится на две части
1. в одной части человечек мечется, волосы дыбом, дом заливает. он систает и швырает газету (справочник), лезет в интернет, кого-то находит (или ломает ноут)
приходит "некто", пытается починить, но становится еще хуже (или просто "некто" приносит кота в мешке вместо инструментов)
в итоге полный ППЦ
2. во второй он берет телефон, звонит в коллцентр, его успокаивают. дверь открывается, приходит мужичок, и все исправляет. житель доволен, дома чисто.
экран опять соединяется, и показывается номер коллцентра
условно ролик делим на три части:
1. проблема
2. поиск решения
3. результат
схема работы колл центра такая:
- звоним в коллцентр
- оператор принимает заявку
- оператор отправляет заявку менеджерам на обработку
- менеджеры ищут подходящего подрядчика по своей базе
- подрядчик оперативно и качественно выполняет работу.
Если есть еще идеи сценария - будет круто
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просьба к кандидатам:
1. не беспокоить, если Вы менее 6 мес. в сервисе
2. если Вы часто оффлайн - проходите мимо
3. писать сразу цену и сроки
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