Разработка мультипликационного ролика

требуется создать анимированный флэш ролик

делать надо наверное mp4 чтобы на планшетах тоже проигрывался

немного теории:

компания открывает call центр для решения срочных бытовых проблем:

Допустим, у дома прорвало кран. Сразу мысль звонить знакомым сантехникам или брать телефон у знакомых - чтобы четко знать что сделают качественно, с гарантией. А если таковых нет? - придется листать газету или рыться в интернете. Кто приедет - неизвестно, как сделают - тоже вопрос.

минусы:

- потеря времени

- покупаем кота в мешке

плюсы колл центра:

- оперативное решение любой проблемы за 4-7 минут

- гарантированное качество оказания услуги

сами услуги разнообразные - вызов грузчиков, сантехников, нанять няню и т.д.

это все нужно отразить в 15-секундном анимационном ролике

желательно предложить несколько вариантов сценария и его реализации на выбор заказчику.

один из вариантов ролика такой:

комната, у человечка проблема - прорвало кран.

экран делится на две части

1. в одной части человечек мечется, волосы дыбом, дом заливает. он систает и швырает газету (справочник), лезет в интернет, кого-то находит (или ломает ноут)

приходит "некто", пытается починить, но становится еще хуже (или просто "некто" приносит кота в мешке вместо инструментов)

в итоге полный ППЦ

2. во второй он берет телефон, звонит в коллцентр, его успокаивают. дверь открывается, приходит мужичок, и все исправляет. житель доволен, дома чисто.

экран опять соединяется, и показывается номер коллцентра

условно ролик делим на три части:

1. проблема

2. поиск решения

3. результат

схема работы колл центра такая:

- звоним в коллцентр

- оператор принимает заявку

- оператор отправляет заявку менеджерам на обработку

- менеджеры ищут подходящего подрядчика по своей базе

- подрядчик оперативно и качественно выполняет работу.

Если есть еще идеи сценария - будет круто

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просьба к кандидатам:

1. не беспокоить, если Вы менее 6 мес. в сервисе

2. если Вы часто оффлайн - проходите мимо

3. писать сразу цену и сроки

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