Необходимо разработать интересный флеш-баннер на основе промо-страницы и сделать ресайз. Исходник вышлю выбранному исполнителю. Баннер должен быть захватывающим, иметь изюминку. Размеры: 1000х90 и 480*100 Вес до 35кб.
Детские книжки на флэше
есть подобный готовый продукт здесь: http://yadi.sk/d/jxi9-a_RE2PE6
(весит 380 мег, слабонервным не качать :) )
дизайн там страшный, на него внимание не обращаем.
делаем оболочку (красивую, понятную детям), которая подгружает флэшки-книжки
в оболочке нужно показать список этих книжек, а также основной интерфейс
- переключение языков (каз / рус)
- выбор книжки для чтения
- выход из программы.
при выборе книжки, она открывается во весь экран.
в программе-примере это отдельное окно проектора. как будет у нас - на Ваше усмотрение.
функционал книжки:
- листание страниц вперед/назад
- озвучка вкл/выкл
- подсветка некоторых слов, при наведении выскакивает подсказка-толкование слова.
книжек будет 10 на русском и 10 на казахском. они все разные - то есть не надо делать одну книжку многоязычной, будет одна книжка - один язык.
картинки для оформления берем из книжек - сканируем страницы и вырезаем картинки. Текст тоже с книжек - распознаем.
озвучку, картинки, тексты - предоставляем. На каждую страницу - свой кусок аудиозаписи.
интерфейс оболочки надо будет придумать, чтобы было удобно и понятно детям.
идея такая: запускаю оболочку, выбираю книжку. могу листать и читать, могу на любой страницу включить озвучку. Непонятные (устаревшие) слова будут подсвечены - навожу мышь, читаю значение слова.
итак, объем работ:
1. рисовать интерфейс оболочки
2. написать оболочку (1 шт)
3. создать каждую книгу (10 шт)) на флэше, добавить озвучку, подсветить нужные слова (их будет не много)
вот парочка книжек сканированных и распознанных
http://yadi.sk/d/ocyNABkyE2Qyp
они все примерно такие цветастые и такого объема - 8 - 12 страниц
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просьба к кандидатам:
1. не беспокоить, если Вы менее 6 мес. в сервисе
2. если Вы часто оффлайн - проходите мимо
3. писать сразу цену и сроки
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