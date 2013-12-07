Детские книжки на флэше

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт2 заявки138 просмотров

есть подобный готовый продукт здесь: http://yadi.sk/d/jxi9-a_RE2PE6

(весит 380 мег, слабонервным не качать :) )

дизайн там страшный, на него внимание не обращаем.

делаем оболочку (красивую, понятную детям), которая подгружает флэшки-книжки

в оболочке нужно показать список этих книжек, а также основной интерфейс

- переключение языков (каз / рус)

- выбор книжки для чтения

- выход из программы.

при выборе книжки, она открывается во весь экран.

в программе-примере это отдельное окно проектора. как будет у нас - на Ваше усмотрение.

функционал книжки:

- листание страниц вперед/назад

- озвучка вкл/выкл

- подсветка некоторых слов, при наведении выскакивает подсказка-толкование слова.

книжек будет 10 на русском и 10 на казахском. они все разные - то есть не надо делать одну книжку многоязычной, будет одна книжка - один язык.

картинки для оформления берем из книжек - сканируем страницы и вырезаем картинки. Текст тоже с книжек - распознаем.

озвучку, картинки, тексты - предоставляем. На каждую страницу - свой кусок аудиозаписи.

интерфейс оболочки надо будет придумать, чтобы было удобно и понятно детям.

идея такая: запускаю оболочку, выбираю книжку. могу листать и читать, могу на любой страницу включить озвучку. Непонятные (устаревшие) слова будут подсвечены - навожу мышь, читаю значение слова.

итак, объем работ:

1. рисовать интерфейс оболочки

2. написать оболочку (1 шт)

3. создать каждую книгу (10 шт)) на флэше, добавить озвучку, подсветить нужные слова (их будет не много)

вот парочка книжек сканированных и распознанных

http://yadi.sk/d/ocyNABkyE2Qyp

они все примерно такие цветастые и такого объема - 8 - 12 страниц

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просьба к кандидатам:

1. не беспокоить, если Вы менее 6 мес. в сервисе

2. если Вы часто оффлайн - проходите мимо

3. писать сразу цену и сроки

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11 лет назад
ss2002
Сергей 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

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