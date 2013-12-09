требуется создать анимированный флэш ролик делать надо наверное mp4 чтобы на планшетах тоже проигрывался немного теории: компания открывает call центр для решения срочных бытовых проблем: Допустим, у дома прорвало ...
Отрисовать снежную локацию и персонажа
1. Снежная локация (двор), снежная баррикада перед основным юнитом
2. Персонаж - вид со спины, полностью в рост
- анимация броска снежки
- анимация стоит на месте
- анимация бега влево, вправо
3. Моб (подросток в куртке)
- анимация движения вперед
- анимация броска снежки
4. Снежка и как она рассыпается при попадании
Юниты и локация находятся в ортогональной проекции - пример - http://clip2net.com/s/6lTTdf
Анимацию всю делать во флеше!
Пишите сроки и цены, и ссылки на портфолио.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Анимация9 заявокЗакрыт11 лет назад
есть подобный готовый продукт здесь: http://yadi.sk/d/jxi9-a_RE2PE6 (весит 380 мег, слабонервным не качать :) ) дизайн там страшный, на него внимание не обращаем. делаем оболочку (красивую, понятную детям), которая подгружает ...Анимация2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо разработать интересный флеш-баннер на основе промо-страницы и сделать ресайз. Исходник вышлю выбранному исполнителю. Баннер должен быть захватывающим, иметь изюминку. Размеры: 1000х90 и 480*100 Вес до 35кб.Анимация9 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
сайт http://sysopweb.ru/ нужно украсить по новогоднему флеш обработкой шапки и логотипа, при ответе просьба указывать свои работы на флеш анимацию. Исходники флеш имеются. Оплата за все 1500 руб. Плата яндекс или киви. Приоритет и доп ...Анимациянет заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Требуется создать флеш-мультик. Подарок девушке. Сценарий в атачменте. Срок 7 дней со старта проекта. Cценарий в атачменте. Оплата безопасная сделка. ...Анимация1 исполнительЗавершен11 лет назад
Сделать баннер Gif на сайт, сигнализирующий о том, что в продаже ИМ есть подарочные сертификаты. Картинки сертификатов в jpg предоставлю, если нужны. Размеры ширина 210, высота 150-180Анимация1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $250
Требуется сделать 4 FLASH баннера, резиновых по ширине и с возможностью увеличения размеров по высоте без обрезки важных деталей. Размер баннеров 840х150 px В идеале в таком стиле http://ilyakalinin.ru/htm/k1.htm http://www.weblancer.net/files/portfolio/2255/225549/1175288.jpg ...Анимация8 заявокЗакрыт11 лет назад
Тематика свадебный фотограф. Размер 300 х 257 Важно, чтобы при необходимости была возможность в баннере поменять цифры и телефон. Подробности баннера дам потенциальному исполнителю в личку. От вас ...Анимация19 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно сделать анимацию для шапки сайта. Сроки и стоимость: выставляйте в заявках окончательный срок и стоимость. Обязательно напишите какую вы хотите сделать анимацию, т.е. что будет происходить в шапке сайта. ...Анимация5 заявокЗакрыт11 лет назад
нужна анимированная карта на сайт с машинами и пешеходамиАнимация5 заявокЗакрыт11 лет назад