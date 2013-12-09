Сделать слайдер на базе Revolution Slider ( на WP)

Надо сделать новый эффектный слайдер для http://kbm-group.ru. Сайт сделан на WP-шаблоне U-Design от Themeforest. Используя возможности Revolution Slider, который имеется в теме, надо сделать новый. Он должен рекламировать быстровозводимые здания, поэтому должны быть картинки с ангарами, зданиями из металлоконструкций максимально приближенные к тем, что есть на сайте. Есть фото среднего качества. Текст можно оставить тот что есть.

Жду конкретных предложений со стоимостью. Предпочтение кандидату, который сможет показать что-то похожее или предложить какую интересную идею, чтобы я поняла, что Вы сможете сделать стоящий слайдер.