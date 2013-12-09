1. Снежная локация (двор), снежная баррикада перед основным юнитом 2. Персонаж - вид со спины, полностью в рост - анимация броска снежки - анимация стоит на месте - анимация бега ...
Сделать слайдер на базе Revolution Slider ( на WP)
Надо сделать новый эффектный слайдер для http://kbm-group.ru. Сайт сделан на WP-шаблоне U-Design от Themeforest. Используя возможности Revolution Slider, который имеется в теме, надо сделать новый. Он должен рекламировать быстровозводимые здания, поэтому должны быть картинки с ангарами, зданиями из металлоконструкций максимально приближенные к тем, что есть на сайте. Есть фото среднего качества. Текст можно оставить тот что есть.
Жду конкретных предложений со стоимостью. Предпочтение кандидату, который сможет показать что-то похожее или предложить какую интересную идею, чтобы я поняла, что Вы сможете сделать стоящий слайдер.
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