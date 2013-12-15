Создание гиф анимационного баннера из статичного

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Завершен5 заявок132 просмотра

Имеется баннер (в приложенном файле logo-animatedbda83.gif )

Требуется отрисовать качественную анимацию по сценарию описанному ниже:

1.текст "golden-fishka": изредка по тексту пробегает лучик блеска - перелив (пример в приложенном баннере primer.gif)

2. звездочки: чтобы изредка прокручивались вокруг себя и в это же время двигались хороводом по кругу. потом на какое то время остановились и в обратную сторону

11 лет назад
victor76
Илья 
48 лет
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

WebMatrix
Ирина 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад
$15
1 день
Отлично выполнена работа, результатом остался доволен, буду обращаться еще
Всё хорошо: четкое задание, быстрая оплата. Спасибо!

Заявки фрилансеров

WebMatrix
Ирина 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад

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