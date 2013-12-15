Создание гиф анимационного баннера из статичного

Имеется баннер (в приложенном файле logo-animatedbda83.gif )

Требуется отрисовать качественную анимацию по сценарию описанному ниже:

1.текст "golden-fishka": изредка по тексту пробегает лучик блеска - перелив (пример в приложенном баннере primer.gif)

2. звездочки: чтобы изредка прокручивались вокруг себя и в это же время двигались хороводом по кругу. потом на какое то время остановились и в обратную сторону