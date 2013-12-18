Требования к баннерам 1. Размер — , 240x400, . 2. Вес файла — для баннеров 240x400 не должен превышать 35 Кб, . 3. Формат файла — SWF (Flash версии 8.0). ...
Разработать флеш анимацию.
Нужно разработать флеш анимацию, которую потом перегнать в скринсейвер.
Первый кадр, появление текста и первой порции шариков http://clip2net.com/s/6mYXUg
Второй кадр, количество шариков увеличевается http://clip2net.com/s/6mZ0Cg
и т.д. http://clip2net.com/s/6mZ1HZ , http://clip2net.com/s/6mZ2h6
В параллельно с этим, нужно сделать эфект волны. Примерно как тут http://clip2net.com/s/6lHhJY
От исполнителя точные сроки и цена. Вариант нужен уже завтра в первой половине дня.
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