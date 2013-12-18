Нужно разработать флеш анимацию, которую потом перегнать в скринсейвер.

Первый кадр, появление текста и первой порции шариков http://clip2net.com/s/6mYXUg

Второй кадр, количество шариков увеличевается http://clip2net.com/s/6mZ0Cg

и т.д. http://clip2net.com/s/6mZ1HZ , http://clip2net.com/s/6mZ2h6

В параллельно с этим, нужно сделать эфект волны. Примерно как тут http://clip2net.com/s/6lHhJY

От исполнителя точные сроки и цена. Вариант нужен уже завтра в первой половине дня.