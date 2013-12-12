Оптимизация флеш

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Завершен2 заявки114 просмотров

Требования к баннерам

1. Размер — , 240x400, .

2. Вес файла — для баннеров 240x400 не должен превышать 35 Кб, .

3. Формат файла — SWF (Flash версии 8.0).

4. Для учета нажатий на flash-баннеры, в качестве ссылки в баннере необходимо использовать объект button (кнопку необходимо поместить поверх всех слоев, со 100% прозрачностью) со следующими параметрами:

on(release) {

getURL(link1,"_blank");

}

Обратите внимание, что переменная link1 должна быть без кавычек.

5. В коде, осуществляющем показ баннера, не должны присутствовать вызовы внешних скриптов

11 лет назад
bdb74
Денис 
50 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Djazz
43 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$25
1 день
Все отлично, в минимальные сроки, спасибо.
Отличный заказчик! Четко поставленная задача, своевременная оплата. Кроме того, Денис очень хороший человек, приятно общаться! Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

Djazz
43 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад

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