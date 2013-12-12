Оптимизация флеш

Требования к баннерам

1. Размер — , 240x400, .

2. Вес файла — для баннеров 240x400 не должен превышать 35 Кб, .

3. Формат файла — SWF (Flash версии 8.0).

4. Для учета нажатий на flash-баннеры, в качестве ссылки в баннере необходимо использовать объект button (кнопку необходимо поместить поверх всех слоев, со 100% прозрачностью) со следующими параметрами:

on(release) {

getURL(link1,"_blank");

}

Обратите внимание, что переменная link1 должна быть без кавычек.

5. В коде, осуществляющем показ баннера, не должны присутствовать вызовы внешних скриптов