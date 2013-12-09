Приветствую всех читающих, Нашей компании нужен презентационный ролик касающийся услуги "Золотая Гарантия". Сама услуга платная и является дополнением к обычной гарантии выдаваемой производителем. Все эти дополнения сделаны для покупателей и ...
Сделать анимацию шапки.
Есть шапка. Фото прикладываю. Функционал должен быть такой: при нажатии мыши огни должны загораться, при повторном нажатии огни должны гаснуть
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