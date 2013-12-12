Анимация на flash

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Закрыт1 заявка79 просмотров

Нужно сделать кнопку на Flash.

Информация о кнопке:

машина такси на которой мигает онлайн заказ, после клика она уезжает.

Указывайте цену и сроки, оплата через Веб Мани!

11 лет назад
yurik322
Юрий 
33 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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