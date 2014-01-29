Рекламный баннер

Надо сделать новый эффектный слайдер для http://kbm-group.ru. Сайт сделан на WP-шаблоне U-Design от Themeforest. Используя возможности Revolution Slider, который имеется в теме, надо сделать новый. Он должен рекламировать быстровозводимые здания, поэтому должны быть картинки ...