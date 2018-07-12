Сделать заставку-шаблон для видео

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт17 заявок459 просмотров

Добрый день, я занимаюсь продвижением в Instagram.

делаю видео разборы и делюсь опытом через видео.

Хочу, чтобы у меня была 2-4 секундная заставка для видео.

Примеры:

https://youtu.be/InMwxVjUKUU 

https://www.youtube.com/watch?v=agZCZNSWqVU 

Лого у меня нет.

Предлагайте цены и сроки.

Спасибо!

7 лет назад
evgenyevteev
Евгений 
33 года
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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