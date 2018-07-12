Сделать заставку-шаблон для видео

На сайте https://kama-med.ru/ для товаров формируется стикер - http://joxi.ru/GrqKQYlhQkEVB2 Нужно чтобы вместо двух стикеров (Новинка и Скидка) отображался один стикер попеременно меняющийся и показывающий информацию о том что это и "Новинка" и "Скидка" в одном и ...