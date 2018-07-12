Нужна обложка на Facebook в подобном стиле: https://www.behance.net/gallery/11002043/Staff-Video Размер: 820х312 рх Длительность: макс. до 90 секунд Формат: mp4
Сделать заставку-шаблон для видео
Добрый день, я занимаюсь продвижением в Instagram.
делаю видео разборы и делюсь опытом через видео.
Хочу, чтобы у меня была 2-4 секундная заставка для видео.
Примеры:
https://www.youtube.com/watch?v=agZCZNSWqVU
Лого у меня нет.
Предлагайте цены и сроки.
Спасибо!
Заявки фрилансеров
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