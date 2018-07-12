Создание анимационной заставки для Youtube проекта

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  2. Анимация
Закрыт5 заявок186 просмотров

Youtube проект посвященный познавательным видео роликам

В начале и в конце ролика идет Intro-заставка секунд на 10 и Outro-заставка тоже секунд на 10.

Общее описание:

Intro - девушка робот подходит к экрану и выставив руку вперед включает голографический луч.

Outro - девушка-робот выключает  луч из ладони, складывает руки накрест и сначала поворачивает голову вправо и через пару секунд в лево.

Образ девочки приблизительный есть (качество рисовки обсуждаемо)

По вопросам оплаты:

Оплата частичная по мере выполнения: сделали часть, показали превью, я оплатил и т.д.

Аванс - простите, но нет (Плохой опыт)

Жду предложений со сроками и ценами.

7 лет назад
guest_14675739944553
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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