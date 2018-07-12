Добрый день, я занимаюсь продвижением в Instagram. делаю видео разборы и делюсь опытом через видео. Хочу, чтобы у меня была 2-4 секундная заставка для видео. Примеры: https://youtu.be/InMwxVjUKUU https://www.youtube.com/watch?v=agZCZNSWqVU ...
Создание анимационной заставки для Youtube проекта
Youtube проект посвященный познавательным видео роликам
В начале и в конце ролика идет Intro-заставка секунд на 10 и Outro-заставка тоже секунд на 10.
Общее описание:
Intro - девушка робот подходит к экрану и выставив руку вперед включает голографический луч.
Outro - девушка-робот выключает луч из ладони, складывает руки накрест и сначала поворачивает голову вправо и через пару секунд в лево.
Образ девочки приблизительный есть (качество рисовки обсуждаемо)
По вопросам оплаты:
Оплата частичная по мере выполнения: сделали часть, показали превью, я оплатил и т.д.
Аванс - простите, но нет (Плохой опыт)
Жду предложений со сроками и ценами.
Заявки фрилансеров
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