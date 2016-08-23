Создание интерактивного ролика для Sketchfab

Всем привет! Есть такая страница [url=http://vk.cc/5yKo8k]vk.cc/5yKo8k[/url] На первом экране поверх видео всплываю и исчезают слова. Эту анимацию (появляющиеся, увеличивающиеся и уменьшающиеся слова) надо переделать на Canvas. Видео оставить, как есть сейчас. Подробности кандидатам. Бюджет обсуждается. В начале заявки напишите "canvas" для антиботов, иначе ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мы, стартап Texel, с помощью наших самых быстрых в мире 3D-сканеров Portal (2 минуты на получение готовой 3D-модели), делаем, в частности, такие вещи: человек сканируется в A-образной позе (http://portal.texel.graphics/c/aB873?i=r15ro) и мы можем его быстро анимировать:https://sketchfab.com/models/06f2cff1d71942deaba085785dab443a. Здесь вы видите анимацию на сером фоне, нам же сейчас нужна полноценная сцена: по сути, должен получиться интерактивный (средствами Sketchfab'а) ролик, главным героем которого будет каждый человек, отсканировавшийся в «Портале».
Сценарий в первом приближении следующий.
Человек садится в вертолет, вертолет взлетает, крупным планом в иллюминаторе лицо человека, вертолет садится на борту карьера (фото карьеров https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80&stype=image&lr=213&noreask=1&source=wiz), на борту карьера стоит техника (водовозки, вахтовки и др. что на фото, буровые бурят, самосвалы ездят,https://www.dropbox.com/sh/4zgjgx4nosdk8dw/AAB0F71ROegu_LsubmAditjea?dl=0).
На человеке каска с теми же логотипами, что и на технике. И - человек начинает танцевать от радости, что все хорошо.
Анимация, как вы видите - как в «Симах» (простая и смешная). Соответственно, и модели, и ролик в целом должны быть соответствующие (простые и смешные).
Пишите, за какой срок и за какие деньги вы готовы выполнить всю работу.
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