3D визуализация здания (внешний вид)

Архитектура зданийЗакрыт23 заявки435 просмотров
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Требуется переделать 3D (сделать и построить модель данного дома (см. прикрепленный файл) заново) в лучшем качестве и сделать с 3-4-х ракурсов.

6 лет назад
rosarch
37 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад