Проект бытовки (садовый домик)

Архитектура зданийЗакрыт6 заявок255 просмотров
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Добрый день!

Проект каркасно-щитового дома, размер 6х6м (3х6 это дом +3х6 терраса), несущий каркас из деревянных брусков обшитый с двух сторон, с заполнением утеплителем между обшивками. Фундамента нет, ставится на "кирпичики" и бетонные "пеньки", кровля мягкая.

Опыт, сроки, сумма.

6 лет назад
40umov
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад