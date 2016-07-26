Доработка 3D модели дома

Архитектура зданийЗакрыт29 заявок405 просмотров
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Есть 3D модель дома. Требуется спроектировать французские балконы, крыльцо и веранду, чтобы все гармонично вписалось. По запросу вышлю изображения.

7 лет назад
arktur-ak
40 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад