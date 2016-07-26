Доработка 3D модели дома

Требуется сделать пристройку к дому 5*3 м. Отдельно стоящую. К дому не пристреливаемся. Уровень пола = уровень двери (чтобы можно было из дома спокойно выходить на нее). Под всей пристройкой заливается а-ля отмостки, на которых ...