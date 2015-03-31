Эскизный проект: Склад медикаментов и мед. оборудования ~1500 кв.м.

  1. Биржа фриланса
  2. Архитектура зданий
Закрыт9 заявок215 просмотров

Нужен эскизный проект склада-магазина, предварительное ТЗ в приложении. ТЗ будет уточнятся с заказчиком.

10 лет назад
Terraprom
Евгений 
47 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров