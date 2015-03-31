Заказ №6249. Диплом по проектированию Объект проектирования: земельно-имущественный комплекс. Есть конкретные разделы диплома. Дополнительную документацию отправлю откликнувшимся.
Эскизный проект: Склад медикаментов и мед. оборудования ~1500 кв.м.
Нужен эскизный проект склада-магазина, предварительное ТЗ в приложении. ТЗ будет уточнятся с заказчиком.
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