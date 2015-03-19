Сделать проект Дома + планирование участка

  1. Биржа фриланса
  2. Архитектура зданий
Закрыт6 заявок246 просмотров

Есть примерно то как мы видим планировку дома и расположение на участке (файл во вложении).

Необходимо

1) По Дому:

провести дополнительно планировку дома (точные размеры с учетом стройки, сделать более рациональными размер помещений, плавную и удобную лестницу на второй эт)

Дом каркасный, желателен опыт планирования именно каркасников (делать желательно в SketchUp что бы потом мы могли сами мелкие правки внести)

2) по участку

- показать дорожки

- спланировать место под септик

- показать колодец

- детскую площадку

- место под барбекю (шашлык)

другие элементы

Важно что бы у вас был опыт рационального планирования, все советы и рекомендации принимаются

Предложения в личку или на почту (см профиль контакты)

SketchUp
10 лет назад
zveno77
Павел 
45 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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