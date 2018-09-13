Нужно просчитать фундамент для забора

  1. Биржа фриланса
  2. Архитектура зданий
Завершен5 заявок200 просмотров

Забор планируется высотой 2.4м, из бетонных блоков 390*188*120 (под колотый камень).

Грунт - суглинок с песком, очень-очень сухо.

Нужно просчитать ширину фундамента, глубину. А также частоту расположения столбов и глубину, на которую столбы закапывать.

зы Если умеете такое просчитывать - будет ещё много расчетов, т.к. я строю себе относительно сложный комплекс (с круглым зданием и понорамным бассейном) и хотел бы найти удаленного проектировщика (чтобы поменьше платить фирмам).

7 лет назад
balexey495
Алексей 
42 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

srg-bim
Сергей 
36 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$75
6 дней
Всё хорошо, продолжаем работать по другим проектам.
Отличный заказчик, все точно и в срок.

Заявки фрилансеров

srg-bim
Сергей 
36 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад

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