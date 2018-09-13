Нужно просчитать фундамент для забора

Забор планируется высотой 2.4м, из бетонных блоков 390*188*120 (под колотый камень).

Грунт - суглинок с песком, очень-очень сухо.

Нужно просчитать ширину фундамента, глубину. А также частоту расположения столбов и глубину, на которую столбы закапывать.

зы Если умеете такое просчитывать - будет ещё много расчетов, т.к. я строю себе относительно сложный комплекс (с круглым зданием и понорамным бассейном) и хотел бы найти удаленного проектировщика (чтобы поменьше платить фирмам).