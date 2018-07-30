Проектирование переносных домиков

Нужно спроектировать переносные металлические домики, особо важно правильно рассчитать металлоконструкцию, нужно провести всякие расчеты нагрузок, возможно в будущем придется ставить их друг на друга.

Размеры конструкции - 3х6х3 м

Материалы: Металлический каркас; стены, потолок и пол из сэндвич панелей; обшивка снаружи - сайдинг.

Основные сложности и нюансы:

1) Мы хотим использовать сэндвич панель 80 мм (нужно произвести расчет тепло потери домика, чтобы данного утеплителя было достаточно) при этом не увеличивать толщину стены более чем на 90 мм.

2) Высота потолка, при общем размере не более 3.10 м, высота потолка должна быть 2.65 - 2.70, крыша будет плоской.

3) Вся проводка электрическая и для кондиционера будет проводиться внутри стен или с наружи конструкции, между сайдингом и сэндвичем (внутренняя сторона микро профилированного сэндвич панели остается без обшивки.)

Для нас очень Важно время, мы очень ограниченны, прошу тем кто заняты прямо сейчас не откликаться.

У нас ест множество данных и самодельных чертежей, нужно приступить к работе прямо сейчас и выполнить ее максимум за 2 недели, при этом работы по каркасу мы должны начать со следующей недели.

Нам нужна ежедневная активная работа, и быстрый результат.

Что нам нужно получить от исполнителя в идеале:

1) Проект металлоконструкции: Правильно продуманный конструктив со всеми расчетами на прочность, с показом отдельных узлов в местах стыковки каркаса, сэндвича и оконного профиля. Крепление дверей, крепление самого сэндвича, крепление для бойлера, одним словом все нужные узлы.

2) Проектировка утеплителя, правильно продумать как устанавливать сэндвич панели, чтобы не было мостиков холода. Расчет тепло потери всего дома.

3) Продумать как провести Электрику и сантехнику. (данный пункт можно делегировать на другого исполнителя)

4) Установка Сайдинга, особенно важен момент перехода сайдинга на крыше.

5) Получить удобный общий список закупок всех материалов.

Все расчеты должны соответствовать гостам.