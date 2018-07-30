фундамент вырыли под него периметром 11*18м высота будет 3м будет построен из газосиликатных блоков на стены уйдет 25м3 блоков если 20 см толщина блоки 20-25 ...
Проектирование переносных домиков
Нужно спроектировать переносные металлические домики, особо важно правильно рассчитать металлоконструкцию, нужно провести всякие расчеты нагрузок, возможно в будущем придется ставить их друг на друга.
Размеры конструкции - 3х6х3 м
Материалы: Металлический каркас; стены, потолок и пол из сэндвич панелей; обшивка снаружи - сайдинг.
Основные сложности и нюансы:
1) Мы хотим использовать сэндвич панель 80 мм (нужно произвести расчет тепло потери домика, чтобы данного утеплителя было достаточно) при этом не увеличивать толщину стены более чем на 90 мм.
2) Высота потолка, при общем размере не более 3.10 м, высота потолка должна быть 2.65 - 2.70, крыша будет плоской.
3) Вся проводка электрическая и для кондиционера будет проводиться внутри стен или с наружи конструкции, между сайдингом и сэндвичем (внутренняя сторона микро профилированного сэндвич панели остается без обшивки.)
Для нас очень Важно время, мы очень ограниченны, прошу тем кто заняты прямо сейчас не откликаться.
У нас ест множество данных и самодельных чертежей, нужно приступить к работе прямо сейчас и выполнить ее максимум за 2 недели, при этом работы по каркасу мы должны начать со следующей недели.
Нам нужна ежедневная активная работа, и быстрый результат.
Что нам нужно получить от исполнителя в идеале:
1) Проект металлоконструкции: Правильно продуманный конструктив со всеми расчетами на прочность, с показом отдельных узлов в местах стыковки каркаса, сэндвича и оконного профиля. Крепление дверей, крепление самого сэндвича, крепление для бойлера, одним словом все нужные узлы.
2) Проектировка утеплителя, правильно продумать как устанавливать сэндвич панели, чтобы не было мостиков холода. Расчет тепло потери всего дома.
3) Продумать как провести Электрику и сантехнику. (данный пункт можно делегировать на другого исполнителя)
4) Установка Сайдинга, особенно важен момент перехода сайдинга на крыше.
5) Получить удобный общий список закупок всех материалов.
Все расчеты должны соответствовать гостам.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Архитектура зданий5 заявокЗакрыт6 лет назад
DERVUS DESIGN ищет молодые таланты в профессии архитектор. Мы объявляем конкурс на лучший проект в категориях: 1. Современный проект не большого размера (40-60 м.кв.) помещения современного стиля. Минимализм, открытое пространство, максимум света и ...Архитектура зданий7 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо разработать всю конструкторскую документацию для частного дома. Технология строительства - самонесущая панель. соответственно сначала нужно разработать панель и из нее дом.Архитектура зданий5 заявокЗакрыт7 лет назад
Задача формируется первичная, что выбрать исполнителя на крупный проект. Скидывайте Ваши работы, идеи. Так как Вы просите почту мою, наверное будет удобнее так: Высылайте Ваше портфолио на почту. И так: ...Архитектура зданий16 заявокЗакрыт7 лет назад
- Выполнитьподробный эскизный проект загородного коттеджа в рамках общей заданной концепции. Для обсуждения деталей концепции необходимо выехать к Заказчику (г.Владимир). - Выполнить проектную и рабочую документацию поразделам АР, АИ. - Составить ...Архитектура зданий5 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужен человек понимающий что такое проектная документация (горнорудной промышленности). Надо: 1) Просмотреть проектную документацию в приложении. 2) Построить план актуализации данного пректа и список необходимых шагов, ...Архитектура зданийнет заявокЗакрыт7 лет назад
существует проект строительства одноэтажного склада, в него надо внести изменения, сделать титульный лист, схему немного поправить и исправить лист с основными даннымиАрхитектура зданий14 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Чтобы долго не писать текст, решил заснять видео , вот оно , по ссылке http://srecorder.com/s/6iv9 Пишите, пожалуйста, если, что-то не понятно объяснил. Спасибо.Архитектура зданий8 заявокЗакрыт7 лет назад
- $100
Есть картинки дома и поэтажные планы (в приложении). Надо отрисовать это в Sketchup (желательно) или Archicad Подробные поэтажные планы даны в зеркальном виде. Бюджет по договоренности. Результат должен быть примерно в таком ...Архитектура зданий17 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Требуется изготовить модель здания майнингфермы (в приложении то, что нравится). Размеры 80*40*12 см + прилегающая территория. Часть макета в разрезе с видимостью происходящего внутри + работающие от электричества диодные ...Архитектура зданий2 заявкиЗакрыт7 лет назад