Создать похожую работу

фундамент вырыли под него периметром 11*18м высота будет 3м будет построен из газосиликатных блоков на стены уйдет 25м3 блоков если 20 см толщина блоки 20-25 ...
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Здравствуйте.
Мне необходимо сделать раскладку плитки по фасаду
Виктор
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