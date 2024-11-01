Добрый день, Валерий!

Мы ищем архитектора, который смог бы подготовить проект по изменениям в нашем деревенском доме. Нам нужен такой архитектурный проект, который потом можно было бы передать строителю для работы. Все детали - см. презентацию. Возможно, Вас заинтересует эта работа?

С уважением,

Ольга Клипии