Разработать рабочий проект железобетонной конструкции

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Закрыт2 заявки301 просмотр

Здравствуйте.

Нужен рабочий проект для бетонного туннеля, закрывающего коммуникационные трубы.

1. Вариант нагрузка до 44 тонн (под дорогу общего пользования)

2. Вариант нагрузка до 3 тонн (пешеходная дорожка)

Туннель состоит из основания (монолитная плита) , двух стенок из блоков columbia, и перекрытия (монолитная плита) .

Класс бетона - маркировка по www.betoonimeister. ee/ru/beton/klassy-betona/

Арматура диаметрами 8, 10, 12, 16мм B500B

3 года назад
C-WAY
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Архитектура зданий
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