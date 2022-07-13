Необходимо разработать проектную документацию для строительства навеса с учетом существующего склада. Требуется подготовка рабочих чертежей, а также учет снеговых нагрузок в соответствии с действующими строительными нормами. Опыт проектирования подобных объектов и соответствующее образование обязательно. Возможен вариант с использованием существующего каркаса или предложение нового решения.
Разработать рабочий проект железобетонной конструкции
Здравствуйте.
Нужен рабочий проект для бетонного туннеля, закрывающего коммуникационные трубы.
1. Вариант нагрузка до 44 тонн (под дорогу общего пользования)
2. Вариант нагрузка до 3 тонн (пешеходная дорожка)
Туннель состоит из основания (монолитная плита) , двух стенок из блоков columbia, и перекрытия (монолитная плита) .
Класс бетона - маркировка по www.betoonimeister. ee/ru/beton/klassy-betona/
Арматура диаметрами 8, 10, 12, 16мм B500B
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