СК компании требуется сметчик по домам из бревна

Есть схема дома, нужно его немного доработать и сделать расчет необходимых материалов для строительства Стены предполагаются сделать: 1 красных кирпича, 5+5+5 утеплитель, облицовочный кирпич. Нравится проект этого дома https://disk.yandex.ru/d/67Jz5-A18dZfTQ 1 Этаж: [list=1][*]тамбур [*]прихожая (+небольшая гардеробная) [*]Кухня (отдельно) - с ...