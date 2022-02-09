СК компании требуется сметчик по домам из бревна

$500
Архитектура зданийЗакрыт1 заявка1405 просмотров
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Только с опытом работы в области смет и проектирования деревянных домов ! (Обязательно)

Необходимо предварительно по 'эксизным проектам составлять сметы.

После проектирования составлять окончательные сметы.

олпата сделатьная

2 года назад
infotake
Сергей 
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
месяц назад