Требуется 3D визуализировать проекты деревянных домов. Предварительно от 15 до 30 проектов. Примеры работ есть в прикрепленных файлах. В каждом из проектов должно присутствовать 3d виды со всех сторон + планировки первого и вторых этажей с примерной расстановкой мебели.

Этапность работ:

Мы предоставляем проекты (исходники)

После отрисовки в черновом варианте согласование на возможность его реализации в практике

Доработка в чистовой вид с ландшафтом.

Результат работ будет использоваться в продажах через интернет и на печатных носителях.