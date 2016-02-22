Согласно задания, все условия в задания, выполнение к 15 апреля
Требуется 3D визуализировать проекты деревянных домов.
Требуется 3D визуализировать проекты деревянных домов. Предварительно от 15 до 30 проектов. Примеры работ есть в прикрепленных файлах. В каждом из проектов должно присутствовать 3d виды со всех сторон + планировки первого и вторых этажей с примерной расстановкой мебели.
Этапность работ:
Мы предоставляем проекты (исходники)
После отрисовки в черновом варианте согласование на возможность его реализации в практике
Доработка в чистовой вид с ландшафтом.
Результат работ будет использоваться в продажах через интернет и на печатных носителях.
Заявки фрилансеров
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