Требуется разработка 3D модели дома по чертежам

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Закрыт74 заявки615 просмотров

Добрый день, уважаемые фрилансеры. Требуется разработка  3D модели дома по готовым чертежем, чертеж сделан в архкаде.

9 лет назад
Popov88
37 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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