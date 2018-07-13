[table]Нужно создать Интернет радио канал. Скорость 128 кбит/c, максимальное число слушателей одновременно на первом этапе - 100. Загрузка в программу на ПК непрерывного контента на 7 суток с возможностью произвольного редактирования, дополнения и др. Возможность организации on-line передач с вопросами слушателей. Загрузка по времени или по заказу контента на сервер на 1 - 5 суток (обсуждается в зависимости от возможностей хостинга). Непрерывное вещание, вещание по расписанию. Страничка Интернет-радио с обновляемым расписанием передач с полным редактированием дизайна (картинка, шрифты). Подписчики могут запускать на своих сайтах интернет-радио, кликнув по соответствующей ссылке и используя при этом стандартные возможности Windows и Android. Для удешевлении проекта предпочтительно использовать уже готовый и работающий проект. Желательно так же использовать стандартные для этих целей программы (бесплатные или функциональные с фиксированной оплатой). Предлагайте готовые проекты, близкие к описанию.

Смотрим на страницу с Интернет-радио, загружаем через админ контент, проверяем работу. Оплата первого этапа. Тестирование, устранение недостатков, выбор нормального сервиса для раздачи радио в разных регионах ( основные Москва, Питер, Сочи, Рига. Минск). Запуск рабочего функционирования. Оплата 2-го этапа. Окончание 2-го этапа, полагаю, может быть месяца через 3-4 после начала работы.[/table]