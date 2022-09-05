Требуется провести аудиомонтаж 30-минутного видео: убрать посторонний шум и улучшить разборчивость голосов. Нужна только аудиодорожка с диалогом, видеофайл не требуется.
Нужно убрать шум и голоса чтобы было разборчиво слышно
Нужно убрать шум и голоса чтобы было разборчиво слышно, разговор записывался в другой комнате.
Есть 9 аудиофаилов каждый по 4.2 минуты - в общей сложности не более 40 минут.
Выбранный исполнитель
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