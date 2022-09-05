Нужно убрать шум и голоса чтобы было разборчиво слышно

  1. Биржа фриланса
  2. Аудиомонтаж
Закрыт4 заявки599 просмотров

Нужно убрать шум и голоса чтобы было разборчиво слышно, разговор записывался в другой комнате.

Есть 9 аудиофаилов каждый по 4.2 минуты - в общей сложности не более 40 минут.

3 года назад
guest_16623293132699
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Dima_musichian
Дмитрий 
31 год
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$33
2 дня
Escrow
Работу главное я свою сделал. Клиент принял. Понятно можешь задержаться, но так напиши. Главное в день когда я сдал работу, хватило времени заметить что я не отправил 2 файла из 9. Я отправил. Написал "Спасибо". И пропал. Я в этот же час написал, ну так принимай заказ.

Заявки фрилансеров

Айнур
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Дмитрий
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
В'ячеслав
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Dima_musichian
Дмитрий 
31 год
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Нужно убрать шум и вытянуть голоса чтобы было разборчиво слышно

    $10

    Требуется провести аудиомонтаж 30-минутного видео: убрать посторонний шум и улучшить разборчивость голосов. Нужна только аудиодорожка с диалогом, видеофайл не требуется.

    Аудиомонтаж36 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нарезка

    $10

    Требуется профессиональная нарезка и аудиомонтаж минусовок. Необходимо создать качественные минусовки для дальнейшего использования. Ожидается высокий уровень обработки звука и точность в выполнении задач.

    Аудиомонтаж23 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Обрезать музыку

    Ищется специалист для обрезки музыки с помощью аудиомонтажа. Необходимо качественно редактировать аудиофайлы, учитывая все требования к звуковому оформлению.

    Аудиомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Сведение и мастеринг

    Ищется специалист по сведению и мастерингу аудиотреков. Необходимо обеспечить качественное звучание для приятного восприятия. Работы много, треки будут выставлены на музыкальные площадки.

    Аудиомонтаж37 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Аудиомонтаж

    $25

    Необходимо выполнить монтаж аудио-книги и подкаста. Ожидается качественная работа с аудиоматериалом, включая редактирование и улучшение звука. Ищем специалиста с опытом в аудиомонтаже.

    Аудиомонтаж15 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Скачать аудио (видео) и тексты с закрытого сайта через личный кабинет

    Требуется скачать текст, 45 аудио и 1 видео с личного кабинета сайта mrfnchudes.ru. Необходимо структурировать материалы по папкам: текст в формате Word, аудио и видео. Все файлы загрузить в облако и предоставить ссылку на скачивание.

    Аудиомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Тюнинг вокала(подтянуть или опустить нотки )+ ревер,дилэи и т.д

    Необходимо выполнить тюнинг вокала для демо-записи. Задача включает выравнивание нот, обработку звука с использованием реверберации и других эффектов. Вокал записан в трех вариантах, требуется также коррекция и микс для создания качественного звучания. Файлы для работы доступны по ссылке.

    Аудиомонтаж12 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сведение/мастеринг трека Музыка, Обработка аудио

    Ищем опытного специалиста для качественного сведения и мастеринга трека в жанре хип-хоп и rnb. Необходим только профессиональный подход к аудиомонтажу. Укажите ссылку на ваши работы в заявке. Цена указана за сведение одного трека.

    Аудиомонтаж17 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Свести один трек

    Ищется специалист по аудиомонтажу для сведения одного трека в стиле хип-хоп. Требуется качественное сведение и мастеринг, чтобы трек звучал приятно и был готов к выставлению на площадках. Опыт в сведении и понимание музыкальных стилей обязательно.

    Аудиомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Сведение треков, мастеринг

    Требуется специалист для качественного сведения и мастеринга альбома из 12-15 треков в жанрах хип-хоп и rnb. Интересует только профессиональный подход без излишнего реверба. Укажите ссылку на примеры работ. Оплата за сведение одного трека по текущему курсу рубля.

    Аудиомонтаж12 заявок
    Закрыт
    3 года назад