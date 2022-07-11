Ищется специалист по аудиомонтажу для сведения одного трека в стиле хип-хоп. Требуется качественное сведение и мастеринг, чтобы трек звучал приятно и был готов к выставлению на площадках. Опыт в сведении и понимание музыкальных стилей обязательно.