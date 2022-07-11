Скачать аудио (видео) и тексты с закрытого сайта через личный кабинет

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Завершен12 заявок790 просмотров

Всем привет!

Нужно скачать текст, около 45 аудио и 1 видео с личного кабинета сайта mrfnchudes.ru

Структурировать по папкам: текст в файле Word + аудио (видео)

Всё загрузить в облако и прислать ссылку на скачивание.

3 года назад
gsmtarif
Николай 
43 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

jmbkv
23 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$13
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Михаил
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Максим
 
45 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Максим
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Дарья
 
23 года
3 года в сервисе
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2 года назад
3 года назад
Сергей
 
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Был
год назад
3 года назад
Віта
 
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3 года назад
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Марина
 
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3 года назад
3 года назад
jmbkv
23 года
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Был
2 года назад
3 года назад
Артур
 
30 лет
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4 часа назад
36 отзывов
3 года назад
Анна
 
34 года
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Софья
 
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Была
3 месяца назад
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3 года назад
Сергій
 
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2 года назад
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