Сведение и мастеринг

  1. Биржа фриланса
  2. Аудиомонтаж
Закрыт37 заявок764 просмотра

Требуется человек, разбирающийся в качественном сведении и мастеринге, чтобы трек звучал приятно и его хотелось слушать  . Треки планирую выставлять на площадку. Треков много.

3 года назад
klimat1812
Андрей 
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2 года назад

Заявки фрилансеров

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