Необходимо выполнить монтаж аудио-книги и подкаста. Ожидается качественная работа с аудиоматериалом, включая редактирование и улучшение звука. Ищем специалиста с опытом в аудиомонтаже.
Сведение и мастеринг
Требуется человек, разбирающийся в качественном сведении и мастеринге, чтобы трек звучал приятно и его хотелось слушать . Треки планирую выставлять на площадку. Треков много.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $25Аудиомонтаж15 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется скачать текст, 45 аудио и 1 видео с личного кабинета сайта mrfnchudes.ru. Необходимо структурировать материалы по папкам: текст в формате Word, аудио и видео. Все файлы загрузить в облако и предоставить ссылку на скачивание.Аудиомонтаж1 исполнительЗавершен3 года назад
Необходимо выполнить тюнинг вокала для демо-записи. Задача включает выравнивание нот, обработку звука с использованием реверберации и других эффектов. Вокал записан в трех вариантах, требуется также коррекция и микс для создания качественного звучания. Файлы для работы доступны по ссылке.Аудиомонтаж12 заявокЗакрыт3 года назад
Ищем опытного специалиста для качественного сведения и мастеринга трека в жанре хип-хоп и rnb. Необходим только профессиональный подход к аудиомонтажу. Укажите ссылку на ваши работы в заявке. Цена указана за сведение одного трека.Аудиомонтаж17 заявокЗакрыт3 года назад
Ищется специалист по аудиомонтажу для сведения одного трека в стиле хип-хоп. Требуется качественное сведение и мастеринг, чтобы трек звучал приятно и был готов к выставлению на площадках. Опыт в сведении и понимание музыкальных стилей обязательно.Аудиомонтаж1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется специалист для качественного сведения и мастеринга альбома из 12-15 треков в жанрах хип-хоп и rnb. Интересует только профессиональный подход без излишнего реверба. Укажите ссылку на примеры работ. Оплата за сведение одного трека по текущему курсу рубля.Аудиомонтаж12 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется обработка звука и голоса в видео для достижения приятного звучания. Необходимо предоставить готовую работу вместе с демонстрацией настроек обработки или шаблона обработки.Аудиомонтаж26 заявокЗакрыт3 года назад
- $10
Требуется аудиомонтаж для 8 файлов длительностью 2-5 минут. Необходимо усилить разговор, убрать шумы (движения, дыхание, телевизор). Пример предоставлю.Аудиомонтаж10 заявокЗакрыт3 года назад
Ищется специалист для сведения и мастеринга 10-15 треков альбома в жанрах хип-хоп и rnb. Необходимо обеспечить качественное аудиомонтаж, включая минусовые дорожки и вокалы. Укажите ссылки на предыдущие работы в заявке.Аудиомонтаж7 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется монтаж аудио подкаста в формате диалога. Необходимо объединить предоставленные файлы, исправить шумы и оговорки спикеров, добавить джинглы в начале и конце. Техническое задание включает вырезание определенных моментов, фоновую музыку и последовательное выстраивание файлов по порядковым номерам.Аудиомонтаж17 заявокЗакрыт3 года назад